



Израильский боец ​​​​избил противника, который угрожал “сжечь его, как Гитлер”

Израильский боец ​​​​смешанных единоборств ММА выиграл чемпионат мира по боевым искусствам в своем классе после того, как противник провоцировал его антисемитскими сообщениями.



Рафаэль Аронов должен был сразиться с казахстанцем Ильясом Садыковым в полусреднем весе. Примерно за две недели до соревнований Садыков начал посылать своему израильскому оппоненту злобные антисемитские сообщения.

“Во время подготовки к бою я начал получать сообщения в Instagram от моего соперника, в которых говорилось что-то вроде: “Тебе нравится немецкая музыка?” и “Я сожгу тебя, как этот парень”, вместе с изображением Гитлера. Я решил не реагировать, предпочитая отвечать ему на ринге”.

По словам Аронова, когда бойцы взвешивались, они “стояли лицом к лицу. В воздухе витало сильное напряжение. Бой начался для меня плохо, я сильно ударился и упал на пол. Но я быстро восстановился и сумел сбить соперника с ног и победить его нокаутом”, – рассказал Аронов.

Когда его спросили, что он думает о своей победе, 28-летний .боец ответил: “У меня было безумное чувство удовлетворения. Я из семьи переживших Холокост. Я принял антисемитские высказывания на свой счет, поэтому у меня была двойная победа – личная и победа над антисемитизмом”.



Эта победа принесла первый чемпионский пояс Аронову.



В отдельном интервью Аронов сказал, что, хотя перед драками “треп-ток” был обычным явлением, Садыков “перешел черту”, ​​заявив, что убьет его, как Гитлер убил евреев.

“Есть границы, которые нельзя переходить, и есть вещи, за которые нет прощения”, – сказал он.

После боя они обменялись рукопожатием. Хотя Аронов победил нокаутом, Садыков впоследствии пожаловался в Instagram на “липовых” судей и потребовал провести матч-реванш в своей стране.