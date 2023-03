Израильский боец ​​​​избил противника, который угрожал “сжечь его, как Гитлер”

Израильский боец ​​​​смешанных единоборств ММА выиграл чемпионат мира по боевым искусствам в своем классе после того, как противник провоцировал его антисемитскими сообщениями.



Рафаэль Аронов должен был сразиться с казахстанцем Ильясом Садыковым в полусреднем весе. Примерно за две недели до соревнований Садыков начал посылать своему израильскому оппоненту злобные антисемитские сообщения.

Когда его спросили, что он думает о своей победе, 28-летний .боец ответил: “У меня было безумное чувство удовлетворения. Я из семьи переживших Холокост. Я принял антисемитские высказывания на свой счет, поэтому у меня была двойная победа – личная и победа над антисемитизмом”.



Эта победа принесла первый чемпионский пояс Аронову.



В отдельном интервью Аронов сказал, что, хотя перед драками “треп-ток” был обычным явлением, Садыков “перешел черту”, ​​заявив, что убьет его, как Гитлер убил евреев.

После боя они обменялись рукопожатием. Хотя Аронов победил нокаутом, Садыков впоследствии пожаловался в Instagram на “липовых” судей и потребовал провести матч-реванш в своей стране.

