



Израильские дзюдоисты завоевали три медали на международном чемпионате в Катаре

В пятницу Израиль завоевал две медали на международном чемпионате по дзюдо в Катаре, а на следующий день – третью.



В субботу израильская делегация завершила свое участие в чемпионате мира по дзюдо в Катаре, завоевав третью медаль, которую завоевал Раз Гершко.



24-летняя Гершко, занимающая второе место в мире в абсолютной весовой категории, в прошлом году взяла “серебро” на чемпионате Европы и с начала года сумела выиграть турниры Большого шлема в Тель-Авиве и в Тбилиси, но эта медаль на чемпионате мира стало ее самым большим личным достижением.



В битве за медаль она встретилась с китайской дзюдоисткой Сянь Чу, которую Гершко обыграла в трех прошлых противостояниях. Такая же история была и на этот раз, когда израильтянка быстро вышла вперед и не дала шанса сопернице сравнять счет.



Гершко доминировала в битве и в конце отметила еще одно большое достижение, которое сделало ее кандидатом на медаль на Олимпийских играх в Париже в следующем году.