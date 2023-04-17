



Израильская легкоатлетка заняла третье место в Бостонском марафоне

Израильская бегунья Лона Чемтай Солпитер финишировала третьей в Бостонском марафоне с неофициальным временем 2:21:55, отстав от победительницы Хеллен Обири из Кении примерно на 17 секунд.



Солпитер оставалась в лидерах марафонцев на протяжении всего 42,2-километрового маршрута, но отстала на финишном отрезке, оставив бороться за первое место Обири и Амане Берисо из Эфиопии.



В Бостоне Солпитер показала лучшее время по сравнению с ее результатом в Нью-Йоркском марафоне в ноябре прошлого года (2:23:30), с которым она заняла второе место в соревнованиях.

