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Израильская легкоатлетка заняла третье место в Бостонском марафоне
17.04.2023 19:51 Евгения Маркова

Израильская легкоатлетка заняла третье место в Бостонском марафоне

Израильская бегунья Лона Чемтай Солпитер финишировала третьей в Бостонском марафоне с неофициальным временем 2:21:55, отстав от победительницы Хеллен Обири из Кении примерно на 17 секунд.

Солпитер оставалась в лидерах марафонцев на протяжении всего 42,2-километрового маршрута, но отстала на финишном отрезке, оставив бороться за первое место Обири и Амане Берисо из Эфиопии.

В Бостоне Солпитер показала лучшее время по сравнению с ее результатом в Нью-Йоркском марафоне в ноябре прошлого года (2:23:30), с которым она заняла второе место в соревнованиях.
 

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