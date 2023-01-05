



Израильская команда готова вернуться на Тур-де-Франс

После двух эмоциональных побед на этапах Тур-де-Франс 2022 года команда Israel – Premier Tech IPT собирается вернуться для своего четвертого участия в флагманском мероприятии велоспорта после того, как получила приглашение от Amaury Sport Organization ASO.



IPT вошла в историю в 2020 году как первая израильская велосипедная команда, принявшая участие в гонках Тур-де-Франс. В 2022 году Гай Нив стал первым израильским гонщиком, одержавшим две победы на этапах. Владелец IPT Сильван Адамс рассказал, что его команда жаждет большего успеха в гонке этого года.



“Мы с нетерпением ждем участия в самой важной и сложной гонке Тур-де-Франс в июле этого года”, – сказал Адамс. “Мы надеемся развить наш успех”

Генеральный менеджер Кьелл Карлстрем разделил энтузиазм Адамса и поблагодарил ASO за предоставление одного из двух оставшихся приглашений на участие в IPT.



“С каждым соревнованием мы росли как команда, и то, как Саймон Кларк и Хьюго Хоул одержали две эмоциональные победы на этапах Тур-деФранс в прошлом году, стало исключительным событием в восьмилетней истории нашей команды”, – считает Карлстрем. “Я также хочу поблагодарить ASO за то, что снова пригласили нас на гонку”.



Хотя победа на этапе Тур-де-Франс – это воплощение мечты, немногие победы в 2022 году были такими же запоминающимися, как победы на этапах Саймона Кларка и Хьюго Хоуля.



Для Кларка новость о приглашении IPT является огромным источником мотивации в начале нового сезона.



“Здорово, что нам подтвердили участие в гонках Тур-де-Франс в этом году. Это действительно важно не только для команды, но и для нас, как гонщиков”, – делится эмоциями Кларк.