



Израильская футбольная команда установила рекорд, победив со счетом 31:0

Футбольная команда пятого дивизиона "Хапоэль Зафририм Холон" опозорила своего соперника "Маккаби Пардес Кац" рекордной победой со счетом 31:0.



Об этом сообщает Times of Israel.



Как утверждается, по ходу игры и увеличения числа голов, игроки сборной Холона попросили судью досрочно завершить игру, утверждая, что соревнование больше не имеет спортивной ценности. Но арбитр, связанный правилами спорта, не смог досрочно завершить матч.



Кроме этого, арбитру не хватило места в блокноте для записи имен каждого бомбардира. В итоге футбольный судья попросил всех бомбардиров явиться после конца матча, чтобы их всех записать.