



Израиль взял золото в групповом марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике

Израильские спортсмены взяли золото на групповом марафоне среди мужчин на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене.



Кроме того, еще одну медаль, на этот раз серебряную, принес Израилю Марху Тефери, который завоевал награду в одиночном разряде.



Еще один израильтянин, Гашау Айяле, завоевал бронзу.



"Это действительно особенное место, — сказал Тефери в конце забега. — Я очень рад, что мы с честью представляем страну. Мы выиграли командное золото, а я завоевал серебряную медаль в личном зачете. В Мюнхене, после всего, что произошло здесь в нашей истории, вернуться сюда и победить – это нечто особенное".