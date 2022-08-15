Израиль взял золото в групповом марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике
Израильские спортсмены взяли золото на групповом марафоне среди мужчин на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене.
Кроме того, еще одну медаль, на этот раз серебряную, принес Израилю Марху Тефери, который завоевал награду в одиночном разряде.
Еще один израильтянин, Гашау Айяле, завоевал бронзу.
"Это действительно особенное место, — сказал Тефери в конце забега. — Я очень рад, что мы с честью представляем страну. Мы выиграли командное золото, а я завоевал серебряную медаль в личном зачете. В Мюнхене, после всего, что произошло здесь в нашей истории, вернуться сюда и победить – это нечто особенное".
טפרי: "יודעים מה קרה פה במינכן לפני 50 שנה, זה ניצחון גדול לכולנו" >> https://t.co/oJ6pnrydIx@IsraelHayomHeb pic.twitter.com/IvC9OlUxUa— אורן אהרוני (@Oren_Aharoni) August 15, 2022