



Израиль взял “бронзу” на Чемпионате мира U-20 в Аргентине

Сборная Израиля до 20 лет под руководством Офира Хаима обыграла команду Южной Кореи со счетом 3:1 и уехала с почетной бронзовой медалью.



Этим утром команда встретится с членами еврейской общины Ла-Платы перед вылетом домой. Ожидается, что по возвращении команду встретит футбольная ассоциация в аэропорту.



Президент страны Ицхак Герцог пригласил игроков и членов команды в свою резиденцию.



“Я горжусь вами, вы объединили людей в это трудное время”, – сказал он тренеру команды Офиру Хаиму по телефону.



Министр культуры и спорта Мики Зоар также принес свои поздравления тренеру и команде.



“Это была одна из наших лучших игр на турнире, все, кто получил возможность участвовать в этой игре, показали отличные способности”, – заявила команда. “Этот турнир будут помнить и через 50 лет. Мы здесь сделали что-то сумасшедшее”.