



Израиль вылетел из World Baseball Classic, проиграв Доминикане со счетом 10:0.

Продвижение Израиля к мировой бейсбольной славе застопорилось рано вечером во вторник вечером, поскольку второй день подряд его проиграла доминирующей латиноамериканской команде.



Через день после того, как питчеры Пуэрто-Рико забили, израильским отбивающим удалось только один раз ударить по Доминиканской Республике, проиграв ей 10:0 в семи подачах.



Поражение опустило Израиль на четвертое место в переполненной группе D и исключило его из борьбы. В среду днем израильтяне встретятся с непобедимой Венесуэлой в совершенно бессмысленной игре против команды, которая уже обеспечила себе место в следующем раунде.



Единственная победа Израиля пришлась на воскресенье против команды Никарагуа, которая также выбыла из турнира.