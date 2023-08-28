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Израиль выиграл вторую золотую медаль на чемпионате по художественной гимнастике
28.08.2023 08:37 Ирина Демьянова

Израиль выиграл вторую золотую медаль на чемпионате по художественной гимнастике

Сборная Израиля по художественной гимнастике в воскресенье завоевала свою вторую золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике 2023 года, который проходит в Валенсии, Испания.

Через два дня после завоевания титула абсолютного чемпиона мира команда завоевала золото в многоборье (мячи и ленты) с результатом 34,8 балла.
Китай занял второе место, а Украина – третье.

Помимо комбинированного упражнения, команда приняла участие еще в одном финале –с обручем, где заняла пятое место, набрав 35,3 балла.
 

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