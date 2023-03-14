



Израиль проиграл Пуэрто-Рико со счетом 10:0 на World Baseball Classic

Израиль потерпел поражение в игре на World Baseball Classic в понедельник вечером, когда команда Пуэрто-Рико показала идеальную игру, не позволив ни одному нападающему из израильской команды добраться до базы.



Счет игры говорит сам за себя — Израиль: 0 проходов, 0 попаданий, 2 фола. Пуэрто-Рико: 10 проходов, 11 попаданий.



Пуэрто-Рико забил по три очка в первом, втором и пятом иннингах и один финальный рывок в восьмом. После получения 10-очкового преимущества сработало "правило милосердия" WBC, и игра закончилась.



Тренер Израиля Ян Кинслер сказал, что у него есть простой посыл для своей команды: двигаться вперед и быстро.



"Завтра у нас еще одна очень важная игра, так что чем быстрее мы сможем забыть об этой, тем лучше".— сказал Кинслер после игры.



Несмотря на захватывающий камбэк против Никарагуа в воскресенье, поражение Израиля от Пуэрто-Рико может стать предвестником того, что произойдет в следующие два дня, когда Израиль встретится со знаменитыми командамии Доминиканской Республики и Венесуэлы.



Джейкоб Штайнмец, первый ортодоксальный игрок, вошедший в состав MLB, во вторник отправится в Израиль.

