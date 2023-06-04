



Израиль победил Бразилию 2:3 и вышел в полуфинал





Величайшая победа в истории израильского футбола



История,сенсация, чудо. Величайшая победа в истории израильского футбола. Таковы описания и клише которым израильские комментаторы описывают удивительный и, возможно, единственный в своем роде вечеру, в конце которого Израиль победил Бразилию, 5-кратного чемпиона мира, со счетом 2:3 и вышел в полуфинал Мондиалето. Тренер израильской молодежной сборной Офир Хаим сказал, что все возможно - и в конечном итоге он просто прав.



В первом тайме Израиль был лучше Бразилии. В дриблинге, пасах, под давлением - то, что мы думали увидеть от Бразилии, мы действительно увидели от наших игроков и на высоком уровне. Израильтянам не хватило только концовки, и тайм закончился с очень приличным счетом 0:0.



Второй тайм начался с того, что Бразилия взяла игру под свой контроль и на 56-й минуте последовала головокружительная атака, к которой мы привыкли от Бразилии, завершилась волшебным касанием Леонардо, который забил гол. Но игроки Офира Хаима не сломались, и через 3 минуты отличная подача Канцпольски и удара головой Халаили завершился вторым голом подряд при счете 1:1. Результат сохранился до конца 90-й минуты, и игра перешла в овертайм.



Дополнительное время началось самым худшим образом, и уже через 20 секунд Бразилия вернула себе лидерство после неразберихи в израильской обороне. Но нет никаких шансов, что именно это сломит игроков Офира Хаима, и через полторы минуты Шивли снова сравнял счет. Главный момент вечера ждал до 105-й минуты. Турджеман получил мяч в штрафной, прошел трех игроков в стиле Марадоны и забил гол, который вывел Израиль в четверку сильнейших команд мира.