



Израиль обыграл Беларусь со счетом 2:1 в квалификации Евро-2024

Сборная Израиля по футболу в пятницу обыграла Беларусь в рамках квалификации к чемпионату Европы-2024.



Белорусская команда открыла счет 1:0, забив гол на 16-й минуте, и лидировала большую часть матча, пока израильтянин Шон Вайсман не сравнял счет со счетом 1:1, забив пенальти на 85-й минуте.



Затем Оскар Глух забил победный гол в компенсированное время, что принесло израильской команде победу со счетом 2:1.



Эта победа стала первой для Израиля на турнире после поражения со счетом 0:3 от Швейцарии и попытки 1:1 с Косово. Сейчас бело-голубые находятся на третьем месте в группе I, уступая Швейцарии и Румынии, а Беларусь — на последнем месте.



В следующий понедельник Израиль сыграет с Андоррой, у которой второй худший результат в группе.



Две команды, занявшие первое место в каждой группе, обеспечат себе место на турнире следующего года в Германии.



Матчи последовали за сенсационной победой сборной Израиля на чемпионате мира среди юношей до 20 лет, которая заняла третье место в своем первом появлении на турнире.



