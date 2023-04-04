



Итальянский футбольный клуб наказали за антисемитские кричалки

"Лацио" дисквалифицирован на один матч за антисемитские выкрики своих болельщиков во время победного дерби с "Ромой" в прошлом месяце, сообщает Серия А.



В заявлении высшего футбольного дивизиона Италии говорится, что санкции касаются секции Curva Nord стадиона "Олимпико", откуда болельщики "Лацио" устроили "хамские и оскорбительные скандирования, которые также носили религиозный характер, направленные на болельщиков "Ромы".



Отмечается, что наказание было приостановлено на год, поскольку "Лацио" "помогает полиции в выявлении виновных и... старается предотвратить повторение чего-либо столь же прискорбного".



У "Лацио" одни из самых правых сторонников в стране, где фашистские фанатские группировки являются широко распространенным явлением.

