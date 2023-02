Ислам Махачев против Александра Волкановски: Один из главных боев года в UFC

В ночь на 12 февраля в австралийском городе Перт пройдет турнир UFC 284 – один из самых ожидаемых в этом году. В главном бою встретятся два чемпиона UFC – россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Глава организации Дана Уайт уже заявил, что поединок может стать “одним из пяти главных боев всех времен”.



На турнире в Австралии Ислам Махачев будет впервые защищать титул чемпиона в легком весе, он завоевал его в октябре 2022 года. 31-летний чемпион родился в Махачкале и с детства дружит с Хабибом Нурмагомедовым.



В 2010-м Ислам Махачев провел первый профессиональный бой по смешанным единоборствам — и выиграл. А к 2015-му довел победную серию до 11 поединков и подписал контракт с UFC. В первом бою UFC он задушил Лео Кунца, но уже в следующем поединке бразилец Адриано Мартинес отправил Махачева в нокаут в первом же раунде. Это поражение до сих пор единственное в карьере Ислама. После нокаута от Мартинеса Махачев одержал 11 побед подряд. Всего Ислам выиграл 23 боя из 24, а в UFC – 12 из 13. Теперь следующим соперником Махачева станет австралиец Александр Волкановски – чемпион полулегкого веса, который специально для этого поднимется в легкий и попробует стать обладателем сразу двух поясов.



Официально этот бой станет поединком двух лучших бойцов всего UFC. Волкановски сейчас занимает первую строчку рейтинга pound-for-pound – общего списка сильнейших бойцов организации вне зависимости от весовой категории), Махачев идет на втором месте. Это первый случай в истории UFC, когда в бою сойдутся два лидера этого рейтинга.



Волкановски начал заниматься борьбой в восемь лет, но потом увлекся регби и в 23 года стал чемпионом штата в полупрофессиональной лиге, удостоившись звания лучшего игрока сезона. Но уже в следующем году Александр получил травму и, залечивая ее, поддерживал форму в зале ММА. Там он встретил тренера Джо Лопеса и решил вернуться к единоборствам, завершив карьеру в регби. Сначала Волкановски выиграл все, что можно, в региональных лигах Австралии, а в ноябре 2016-го дебютировал в UFC.



Там он быстро “проехался” по полулегкому дивизиону. Во время регбийной карьеры Александр весил около 100 килограммов при росте 168 сантиметров, но в ММА вес пришлось сбросить – миниатюрный Волкановски просто не мог соревноваться с тяжеловесами под два метра ростом. В UFC австралиец стартовал с шести побед и вышел на бывшего чемпиона бразильца Жозе Альдо, выиграв все три раунда. Вскоре боец получил первый титульный поединок и взял пояс, победив Макса Холлоуэя. Всего с 2019-го по 2022-й Волкановски трижды встречался с Максом — и трижды победил его. Всего у 34-летнего Волкановски 26 боев в ММА — 25 побед и всего одно поражение.



Фаворитом боя считается именно Махачев. Эксперты предполагают, что, перейдя в новую весовую категорию, Волкановски потеряет в маневренности, чем воспользуется Махачев, который, очевидно, снова сделает ставку на свое мастерство в борьбе. Скорее всего, в чистой физической силе преимущество тоже будет за Махачевым, выступающим в привычном весе.



Однако не исключено, что в стойке австралиец сможет “перебить” Ислама. Волкановски ниже российского бойца на 10 сантиметров, зато имеет больший размах рук. Кроме того, 11 из 12 последних соперников были выше австралийца, но это не спасло их от поражений. В полулегком весе Волкановски входит в топ-3 по количеству акцентированных ударов (1372) и их точности (57%). Это примерно в пять раз больше, чем у Махачева.

В случае победы Ислам возглавит рейтинг pound-for-pound и установит рекорд, став первым бойцом, в двух боях подряд победившим соперников с выигышными сериями из 10 и более боев.



Если же победит Волкановски, то он станет пятым бойцом в истории UFC, обладающим поясами в нескольких весовых категориях. Раньше это удавалось Конору Макгрегору, Даниэлю Кормье, Генри Сехудо и Аманде Нунис.

