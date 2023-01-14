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Ирина Роднина о допинговом деле: "Валиева не виновата"
14.01.2023 17:53 Евгения Маркова

Ирина Роднина о допинговом деле: "Валиева не виновата"

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина рассказала о виновных в допинговом скандале на Олимпийских играх в Пекине фигуристки Камилы Валиевой.

По ее словам, Валиева не виновата. Роднина считает, что ответственность за это несут тренера, врачи и родители.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало Всемирное антидопинговое агентство об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил, однако фигуристка лишилась золота чемпионата России-2022.

В декабре 2021 года в крови Валиевой были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

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