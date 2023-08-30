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Иранский штангист дисквалифицирован за рукопожатие с израильтянином
30.08.2023 14:23 Алина Груднева

Иранский штангист дисквалифицирован за рукопожатие с израильтянином

Иранский штангист Мустафа Раджаи пожизненно дисквалифицирован за рукопожатие с израильским спортсменом на соревнованиях в Польше.

По данным государственных СМИ Ирана, на чемпионате мира он поднялся вместе с Максимом Свирским, занявшим тогда третье место, на пьедестал.

"Федерация тяжелой атлетики пожизненно запрещает спортсмену Мустафе Раджаи посещать все спортивные объекты в стране и увольняет главу делегации на соревнованиях Хамида Салхинию", - сказано в заявлении.

Иран запрещает любые контакты между своими и израильскими спортсменами по указанию верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

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