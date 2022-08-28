Иранский чемпион по борьбе публично похвалил Гитлера
Иранский чемпион по греко-римской борьбе Мохаммад Али Гераи похвалил Адольфа Гитлера как вдохновляющего лидера.
Инцидент уже прокомментировала иранско-норвежская журналистка.
"Правительство Ирана сделало ненависть к евреям настолько нормальной, что нет предела тому, как далеко можно зайти!", - сказала она.
محمدعلی گرایی، قهرمان کشتی فرنگی جهان روز گذشته در گفتوگو با روزنامه خبر ورزشی، از علاقهاش به زلاتان، محمد علی، اسطوره بوکس و باشگاه استقلال گفت و در بخشی از صحبتهایش «هیتلر» را به عنوان اسطوره خود در بین تمام اشخاص دنیا، به عنوان کسی که افکار بزرگی در سر داشته معرفی کرد! pic.twitter.com/6MrjDIp0t8— ایران اینترنشنال ورزشی (@iranintlsport) August 28, 2022