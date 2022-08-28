



Иранский чемпион по борьбе публично похвалил Гитлера

Иранский чемпион по греко-римской борьбе Мохаммад Али Гераи похвалил Адольфа Гитлера как вдохновляющего лидера.



Инцидент уже прокомментировала иранско-норвежская журналистка.



"Правительство Ирана сделало ненависть к евреям настолько нормальной, что нет предела тому, как далеко можно зайти!", - сказала она.



