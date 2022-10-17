



Иранская спортсменка выступила на соревнованиях без хиджаба

В воскресенье иранская скалолазка Аланз Ракаби нарушила строгий дресс-код своей страны и выступила на соревнованиях без хиджаба.



Это явный акт неповиновения на фоне недель массовых протестов в Иране, последовавших за смертью молодой женщин, арестованной "полицией нравов" за нарушение исламского дресс-кода.



33-летняя Ракаби стала второй иранской спортсменкой, выступившим на публичных соревнованиях с непокрытой головой. В видео, которое стало вирусным в социальных сетях, она соревновалась в скалолазании с волосами, собранными в хвост, во время финала чемпионата Азии Международной федерации скалолазания. Спортсменка из Тегерана заняла четвертое место на соревнованиях, проходивших в Сеуле.



Действия Ракаби вызвали широкую поддержку и похвалы за смелость в Интернете. Также высказывались опасения по поводу последствий, с которыми она, как ожидается, столкнется дома.



"Очень сильное заявление. Возможно, ей не следует снова быть частью команды, иначе она будет наказана, но она показала миру, как выглядит иранская женщина", — написал в Twitter иранский журналист Сима Сабат.



Некоторые комментаторы утверждали, что она предстанет перед судом в Иране.



В 2019 году боксер Садаф Хадем стала первой иранской женщиной, выигравшей поединок на боксерском ринге, а также первой, кто выступал без головного убора. Она отменила свой рейс обратно в Тегеран после того, как против нее был выдан ордер на арест.



Иран только недавно открыл этот вид спорта для женщин при условии, что ими будет руководить женщина и они будут соревноваться в хиджабе.

