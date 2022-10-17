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Иранская спортсменка выступила на соревнованиях без хиджаба
17.10.2022 18:23 Евгения Маркова

Иранская спортсменка выступила на соревнованиях без хиджаба

В воскресенье иранская скалолазка Аланз Ракаби нарушила строгий дресс-код своей страны и выступила на соревнованиях без хиджаба.

Это явный акт неповиновения на фоне недель массовых протестов в Иране, последовавших за смертью молодой женщин, арестованной "полицией нравов" за нарушение исламского дресс-кода. 

33-летняя Ракаби стала второй иранской спортсменкой, выступившим на публичных соревнованиях с непокрытой головой. В видео, которое стало вирусным в социальных сетях, она соревновалась в скалолазании с волосами, собранными в хвост, во время финала чемпионата Азии Международной федерации скалолазания. Спортсменка из Тегерана заняла четвертое место на соревнованиях, проходивших в Сеуле. 

Действия Ракаби вызвали широкую поддержку и похвалы за смелость в Интернете. Также высказывались опасения по поводу последствий, с которыми она, как ожидается, столкнется дома. 

"Очень сильное заявление. Возможно, ей не следует снова быть частью команды, иначе она будет наказана, но она показала миру, как выглядит иранская женщина", — написал в Twitter иранский журналист Сима Сабат. 

Некоторые комментаторы утверждали, что она предстанет перед судом в Иране. 

В 2019 году боксер Садаф Хадем стала первой иранской женщиной, выигравшей поединок на боксерском ринге, а также первой, кто выступал без головного убора. Она отменила свой рейс обратно в Тегеран после того, как против нее был выдан ордер на арест. 

Иран только недавно открыл этот вид спорта для женщин при условии, что ими будет руководить женщина и они будут соревноваться в хиджабе. 
 


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