



Ирано-американский миллиардер хочет купить "Тоттенхэм"

Ирано-американский миллиардер Джам Наджафи намерен подать заявку на покупку футбольного клуба Премьер-лиги Великобритании "Тоттенхэм".



По данным Reuters, он готов заплатить за команду 3,75 миллиарда долларов.



По словам источников, компания Наджафии MSP Sports Capital внесет 70% цены, а его партнеры из стран Персидского залива, в основном из Абу-Даби, внесут оставшиеся 30%.



Нынешний владелец клуба Даниэль Леви, который является евреем, занял пост президента в 2001 году. Он купил первые 29,9% акций еще в конце 1990-х годов.