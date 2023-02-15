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Ирано-американский миллиардер хочет купить "Тоттенхэм"
15.02.2023 18:34 Алина Груднева

Ирано-американский миллиардер хочет купить "Тоттенхэм"

Ирано-американский миллиардер Джам Наджафи намерен подать заявку на покупку футбольного клуба Премьер-лиги Великобритании "Тоттенхэм".

По данным Reuters, он готов заплатить за команду 3,75 миллиарда долларов.

По словам источников, компания Наджафии MSP Sports Capital внесет 70% цены, а его партнеры из стран Персидского залива, в основном из Абу-Даби, внесут оставшиеся 30%.

Нынешний владелец клуба Даниэль Леви, который является евреем, занял пост президента в 2001 году. Он купил первые 29,9% акций еще в конце 1990-х годов.

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