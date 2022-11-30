



Иранцы перед матчем с США спели гимн, но без интузиазма

Игроки сборной Ирана перед матчем против США на чемпионате мира по футболу все же спели национальный гимн, хоть и без интузиазма.

Об этом сообщает AFP.

Сборные встретились вечером, 29 ноября, в третьем туре группы В.

Что примечательно, иранцы в матче против сборной Англии отказались петь национальный гимн, что было воспринято как знак поддержки акций протеста в их стране из-за смерти Махсы Амини.

По данным CNN, если бы игроки отказались петь и перед матчем против США, их родственникам грозили бы тюремные заключения и пытки.