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Иранцы перед матчем с США спели гимн, но без интузиазма
30.11.2022 07:00 Алина Груднева

Иранцы перед матчем с США спели гимн, но без интузиазма

Игроки сборной Ирана перед матчем против США на чемпионате мира по футболу все же спели национальный гимн, хоть и без интузиазма.

 
Об этом сообщает AFP.
 
Сборные встретились вечером, 29 ноября, в третьем туре группы В.
 
Что примечательно, иранцы в матче против сборной Англии отказались петь национальный гимн, что было воспринято как знак поддержки акций протеста в их стране из-за смерти Махсы Амини. 
 
По данным CNN, если бы игроки отказались петь и перед матчем против США, их родственникам грозили бы тюремные заключения и пытки.

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