



Иран осудил спортсменку за участие в соревнованиях за границей без хиджаба

Нилуфар Мардани, член национальной сборной Ирана по скейтингу более десяти лет, в воскресенье получила награду на соревнованиях в Стамбуле, где она выступила без жиджаба и в черной одежде с надписью "Иран", сообщают СМИ.



"Мардани приняла участие в соревнованиях по скейтингу в Турции без разрешения", — говорится в сообщении министерства спорта, которое цитирует иранское информационное агентство Fars.



В Турции "эта спортсменка не была одета в экипировку, утвержденную министерством, и с прошлого месяца она не входит в состав национальной сборной", — говорится в заявлении.



Министерство сообщает, что Мардани принимала участие в соревнованиях в Стамбуле в личном качестве, в которых не участвовала сборная Ирана.



Иранские спортсменки обязаны выступать в платках даже во время соревнований, проводимых за границей.



В октябре Эльназ Рекаби из Ирана приняла участие в соревнованиях по скалолазанию в Сеуле, также выступая без хиджаба, что вызвало сенсацию. По возвращении в Иран она извинилась и сказала, что хиджаб свалился случайно. Но другие предположили, что ее жест был преднамеренным.



نیلوفر مردانی پس از قهرمانی در مسابقات اسکیت استانبول

با لباس مشکی به نام ایران و گریه

روی سکو رفت

#مهسا_امینی pic.twitter.com/pUFVGbGWM4 — Behzad deklameh (@Behzaddeklameh) November 7, 2022