



Институт Вингейта примет пловцов из районов, подвергшихся обстрелам

Ситуация с безопасностью и операция "Щит и стрела" затрагивают и спорт. Сегодня вечером Институт Вингейта, дом израильского спорта, объявил, что открывает свои двери для спортсменов с юга и Гуш-Дана, из районов которые находятся под огнем.



Инициатива возникла после обращения председателя ассоциации плавания Мики Халики к генеральному директору Wingate Шэю Абрахаму, и с завтрашнего дня институт откроет свои двери для плавательных ассоциаций, которые не могут тренироваться из-за обстрелов из Газы в последние дни.



Таким образом, спортсмены смогут бесплатно тренироваться в институте. С воскресенья команды из Негева и Ришон ле-Циона прибудут на сборы в Вингейт, которые продлятся до конца текущего тура.



Кроме того, институт заявляет, что по возможности будет рад принять любую конкурирующую ассоциацию, которая в силу сложившихся обстоятельств попросит разместиться в институте.

