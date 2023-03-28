



Индонезию могут исключить из чемпионата мира из-за бойкота Израиля

Индонезия может потерять возможность принять у себя молодежный футбольный турнир и пройти квалификацию на чемпионат мира 2026 года после отказа принять израильскую команду.



Напомним, что официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет была отложена из-за протестов против участия в нем Израиля.



Это произошло после того, как губернатор Бали Вайан Костер призвал министра спорта запретить израильской команде играть на чемпионате.



Судя по всему, турнир, запланированный на 20 мая — 11 июня, приостановлен. В Индонезийской футбольной ассоциации объявили, что в ФИФА никак не объяснили отмену мероприятия и не назначили новую дату.



Бойкот Израиля может грозить Индонезии отстранением от азиатской квалификации к ЧМ-2026.



