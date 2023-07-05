



Индонезия отменила пляжные игры, в которых ожидалось участие спортсменов Израиля

Индонезия в короткие сроки отказалась от проведения глобального спортивного мероприятия, спустя три месяца после того, как отказалась приветствовать сборную Израиля на чемпионате мира по футболу среди юношей до 20 лет, сообщает The Times of Israel.



Всемирные пляжные игры должны были пройти на Бали с 5 по 15 августа, но были отменены после того, как правительство Индонезии сократило бюджет, заявила во вторник группа национальных олимпийских организаций (ANOC).



ANOC заявила, что у нее нет другого выбора, кроме как отменить чемпионаты по 14 видам спорта, включая пляжные версии футбола, тенниса и волейбола, а также серфинг и плавание на открытой воде, потому что она не смогла найти замену за столь короткое время.



Ожидалось, что около 1500 спортсменов из 100 стран, включая Израиль, будут соревноваться на Бали в 41 медальном зачете.



В мае британская газета Sunday Times сообщила , что высокопоставленные чиновники Индонезии обеспокоены судьбой турнира по пляжным играм, поскольку губернатор Бали Вайан Костер был полон решимости продолжать бойкот Израиля.



Сообщается, что в то время ANOC все еще ожидала, что Индонезия разрешит Израилю участвовать.



У Индонезии и Израиля нет официальных дипломатических отношений, и поддержка палестинского дела высока в самой густонаселенной стране мира с мусульманским большинством. Но израильские делегации уже бывали в Индонезии на спортивных и дипломатических мероприятиях, в том числе четыре израильтянина, которые участвовали в чемпионате мира по велоспорту в Джакарте в феврале.



”KOI (Олимпийский комитет Индонезии) заявил, что решение было принято после того, как бюджет не был опубликован правительством страны, и сейчас нет времени для проведения игр”, — говорится в заявлении ANOC из Лозанны, отмечая его “ удивление и крайнее разочарование”.



“ANOC и KOI встречались на еженедельных координационных встречах, вплоть до прошлой недели, и KOI ни разу не указывала на наличие каких-либо проблем, которые могли бы привести к такому результату”, — заявила группа.

