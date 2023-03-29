



Индонезия не примет чемпионат мира из-за призывов запретить сборную Израиля

Индонезия лишена права принимать чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет из-за политических потрясений, связанных с участием Израиля.



ФИФА заявляет, что Индонезия была исключена из проведения турнира с участием 24 команд, который должен был начаться 20 мая, “из-за текущих обстоятельств”, не уточняя подробностей.



Решение было принято после встречи в Дохе между президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом Индонезийской федерации футбола Эриком Тохиром.



Израиль квалифицировался на свой первый чемпионат мира среди юношей до 20 лет в июне. Участие страны в запланированной на пятницу жеребьевке на Бали вызвало в этом месяце политическую оппозицию.



Индонезия является самой густонаселенной страной в мире с мусульманским большинством и не имеет официальных дипломатических отношений с Израилем, но публично поддерживает палестинцев.



Прием Индонезии был поставлен под сомнение в воскресенье, когда ФИФА отложила жеребьевку.



Неясно, кто теперь может принимать турнир, который должен был пройти на шести стадионах в Индонезии.



Сообщается, что Аргентина, которая не прошла квалификацию на турнир, заинтересована в его проведении.



“Новый организатор будет объявлен как можно скорее, а даты проведения турнира в настоящее время остаются без изменений”, — говорится в сообщении ФИФА.



Федерация футбола Индонезии может быть подвергнута дальнейшему наказанию со стороны ФИФА. Дисквалификация может исключить Индонезию из азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года, который начнется в октябре.



Футбольные и государственные органы Индонезии согласились с требованиями ФИФА по размещению в 2019 году, прежде чем они были выбраны для проведения чемпионата мира среди юношей до 20 лет в 2021 году. Пандемия коронавируса вынудила перенести турнир на два года.



Израиль квалифицировался на свой первый чемпионат мира среди юношей до 20 лет, когда вышел в полуфинал чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. В том финале команда проиграла Англии.



Израиль играет в Европе в качестве члена УЕФА после выхода из Азиатской футбольной конфедерации в 1970-х годах по политическим причинам и соображениям безопасности.



