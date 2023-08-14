



Игроки "Маккаби" близки к решающему раунду квалификации Лиги чемпионов

Чемпион Израиля по футболу – "Маккаби" из Хайфы, продолжает уверенную поступь в квалификации главного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов.



Для коллектива из Хайфы, возглавляемого тренером Месаем Дего, путь в групповую стадию Лиги чемпионов начался еще с первого квалификационного раунда, в котором "Маккаби" без труда одолел мальтийский клуб "Хамрун Спартанс" (6:1 по сумме двух матчей). Затем во втором раунде израильский чемпион оказался сильнее молдавского 'Шерифа", проиграв тому на выезде со счетом 0:1, но дома взяв убедительный реванш – 4:1 в овертайме.



Теперь в третьем круге квалификации "Маккаби" выпало сыграть со словацким "Слованом", и первая "серия" двухматчевого противостояния прошла для представителя Израиля успешно. Клуб из Хайфы победил на выезде со счетом 2:1, сделав уверенный шаг по направлению к решающей стадии квалификации. Уверены в итоговом успехе "Маккаби" в дуэли со "Слованом" и эксперты беттинг-сферы. В частности, аналитики известной компании Бет Бум практически до максимума повысили показатель вероятности прохода израильской команды в следующий раунд. И те болельщики, которые планируют перед ответным поединком, намеченным на 15-е августа, использовать свои промокоды Бет Бум (https://betonmobile.ru/promokodyi-bingo-bum), чтобы получить дополнительное вознаграждение за пари на выход "Маккаби" в решающий раунд, уже заметили, что шансы хозяев оцениваются в 93% вероятности.



Есть хорошая возможность у "Маккаби" победить и во втором поединке со "Слованом", улучшив тем самым позиции Израиля в таблице коэффициентов УЕФА, влияющей на представительство страны в следующих еврокубковых сезонах. Согласно котировкам на победу "Маккаби" в домашней игре из удобного мобильного приложения Бет Бум (https://betonmobile.ru/prilozhenie-bingo-boom), вероятность второго кряду успеха коллектива из Хайфы составляет более чем 60% шансов. Хотя, для общего успеха и прохода в решающий раунд квалификационного турнира Лиги чемпионов, напомним, израильский клуб теперь устроит и ничейный результат.



Отметим, что в случае прохождения "словацкого барьера" в квалификации ЛЧ, "Маккаби" предстоит одолеть еще одного оппонента – в решающем раунде отбора. Имя этого соперника уже известно – это швейцарский клуб "Янг Бойз".



Напомним, что в прошлом сезоне "Маккаби" уже играл на групповом этапе Лиги чемпионов, и, несмотря на то, что команда заняла в итоге последнее место в своем "квартете", в грязь лицом она не ударила. Попав в очень непростую "компанию" после жеребьевки, в которой также были французский ПСЖ, итальянский "Ювентус" и португальская "Бенфика", "Маккаби" сумел закончить турнир с одной победой в активе (над грозным "Ювентусом" дома со счетом 2:0), а также с 7-мью забитыми мячами в сумме.

