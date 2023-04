Игроки "Баварии" взбесили тренера: последствия засняли на камеру

Игроки "Баварии" взбесили своего наставника Томана Тухеля во время одной из тренировок.



По данным Bild, главного тренера не удовлетворило отношение футболистов к своей работе.



Уточняется, что Тухель так разозлился из-за эпизода с отработкой атакующих действий, что сломал стойку для обводки.



Соответствующий момент был заснят на камеру. Фото стали вирусными в сети.





Thomas Tuchel was unhappy with the practice game in today's training and broke a slalom pole in anger. Tuchel kept on correcting mistakes during the game [📸 @BILD] pic.twitter.com/DBiHCvPmmT