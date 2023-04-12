Игроки Баварии устроили потасовку из-за поражения
Игроки мюнхенской "Баварии" устроили драку после того, как на первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестера" проиграли с разгромным счетом 3:0.
По данным Bild, между футболистами произошел конфликт на поле.
Словесную перепалку из-за игровых моментов устроили Садио Мане и Лерой Сане.
В частности, Мане оскорбительно высказался относительно игры Сане, а тот, не долго думая, ударил коллегу в лицо.
Другим игрокам "Баварии" пришлось вмешаться в конфликт и разнять футболистов.