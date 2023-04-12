Новости » Спорт
Игроки Баварии устроили потасовку из-за поражения
12.04.2023 21:59 Алина Груднева

Игроки Баварии устроили потасовку из-за поражения

Игроки мюнхенской "Баварии" устроили драку после того, как на первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестера" проиграли с разгромным счетом 3:0.

По данным Bild, между футболистами произошел конфликт на поле.

Словесную перепалку из-за игровых моментов устроили Садио Мане и Лерой Сане.

В частности, Мане оскорбительно высказался относительно игры Сане, а тот, не долго думая, ударил коллегу в лицо.

Другим игрокам "Баварии" пришлось вмешаться в конфликт и разнять футболистов.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы