



Игроки Баварии устроили потасовку из-за поражения

Игроки мюнхенской "Баварии" устроили драку после того, как на первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестера" проиграли с разгромным счетом 3:0.



По данным Bild, между футболистами произошел конфликт на поле.



Словесную перепалку из-за игровых моментов устроили Садио Мане и Лерой Сане.



В частности, Мане оскорбительно высказался относительно игры Сане, а тот, не долго думая, ударил коллегу в лицо.



Другим игрокам "Баварии" пришлось вмешаться в конфликт и разнять футболистов.

