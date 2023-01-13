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Дело об изнасилованиях: игрок "Мансити" оправдан по нескольким пунктам
13.01.2023 19:23 Алина Груднева

Дело об изнасилованиях: игрок "Мансити" оправдан по нескольким пунктам

Игрок "Манчестер Сити" Бенжамен Менди оправдан по шести пунктам обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в сексуальном насилии.

Об этом сообщает Sky News.

Присяжных распустили после того, как они не смогли вынести вердикт по двум дополнительным обвинениям в отношении футболиста - в изнасиловании и попытке изнасилования.

"Учитывая, что по этому делу есть открытые вопросы, клуб в настоящее время не может давать дополнительные комментарии", - ответили на запрос журналистов в "Манчестер Сити".

Судебное разбирательство против Менди длится уже шесть месяцев. Дело рассматривают в Королевском суде Честера. По требованию стороны обвинения, повторное судебное разбирательство назначено на 26 июня. 

Менди и его друг Луи Саа Мэттьюри были обвинены в изнасиловании женщин в доме футболиста в Престбери и в квартире в Манчестере. 

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