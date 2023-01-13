



Дело об изнасилованиях: игрок "Мансити" оправдан по нескольким пунктам

Игрок "Манчестер Сити" Бенжамен Менди оправдан по шести пунктам обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в сексуальном насилии.



Об этом сообщает Sky News.



Присяжных распустили после того, как они не смогли вынести вердикт по двум дополнительным обвинениям в отношении футболиста - в изнасиловании и попытке изнасилования.



"Учитывая, что по этому делу есть открытые вопросы, клуб в настоящее время не может давать дополнительные комментарии", - ответили на запрос журналистов в "Манчестер Сити".



Судебное разбирательство против Менди длится уже шесть месяцев. Дело рассматривают в Королевском суде Честера. По требованию стороны обвинения, повторное судебное разбирательство назначено на 26 июня.



Менди и его друг Луи Саа Мэттьюри были обвинены в изнасиловании женщин в доме футболиста в Престбери и в квартире в Манчестере.