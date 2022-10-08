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Игрок "Ювентуса" стал жертвой ограбления
08.10.2022 01:22 Алина Груднева

Игрок "Ювентуса" стал жертвой ограбления

Игрок "Ювентуса" Анхель Ди Мария, присоединившийся к клубу несколько месяцев назад, стал жертвой воров.

 
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
 
Трое злоумышленников проникли в виллу, которую аргентинец снимает с коллегой-сербом Душаном Влаховичем.
 
Семьи полузащитника и нападающего и охранники смогли помешать ворам, когда те уже находились в саду. Злоумышленников испугали выстрелом в воздух и вызвали полицию. Двум ворам удалось скрыться, третьего задержали.

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