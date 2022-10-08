



Игрок "Ювентуса" стал жертвой ограбления

Игрок "Ювентуса" Анхель Ди Мария, присоединившийся к клубу несколько месяцев назад, стал жертвой воров.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Трое злоумышленников проникли в виллу, которую аргентинец снимает с коллегой-сербом Душаном Влаховичем.

Семьи полузащитника и нападающего и охранники смогли помешать ворам, когда те уже находились в саду. Злоумышленников испугали выстрелом в воздух и вызвали полицию. Двум ворам удалось скрыться, третьего задержали.