



Игрок сборной Англии потолстел на ЧМ в Катаре

Полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс вернулся с чемпионата мира с лишним весом.



Как заявил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, футболист "не в состоянии играть". Об этом сообщает CNN.



Отмечается, что Филлипс находился на поле 40 минут в качестве замены.



"Он не травмирован, он вернулся с избыточным весом. Вот почему он не может играть. Когда он будет готов, он будет играть, потому что он нам нужен, он нам очень нужен", - заявил Гвардиола.



На вопрос, разочарован ли он возвращением Филлипса в таком состоянии, Гвардиола добавил: "Это личный разговор с Калвином".