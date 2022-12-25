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Игрок сборной Англии потолстел на ЧМ в Катаре
25.12.2022 05:55 Ольга Белозерова

Игрок сборной Англии потолстел на ЧМ в Катаре

Полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс вернулся с чемпионата мира с лишним весом.

Как заявил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, футболист "не в состоянии играть". Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Филлипс находился на поле 40 минут в качестве замены.

"Он не травмирован, он вернулся с избыточным весом. Вот почему он не может играть. Когда он будет готов, он будет играть, потому что он нам нужен, он нам очень нужен", - заявил Гвардиола.

На вопрос, разочарован ли он возвращением Филлипса в таком состоянии, Гвардиола добавил: "Это личный разговор с Калвином". 

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