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Игрок ПСЖ обвинен в изнасиловании
03.03.2023 14:33 Алина Груднева

Игрок ПСЖ обвинен в изнасиловании

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими обвинен в изнасиловании 24-летней женщиной.

Об этом сообщает AFP.

По словам источников, в воскресенье женщина обратилась в полицейский участок, а в среду ее допросила прокуратура.

Связаться с адвокатом футболиста Фанни Колин журналистам не удалось. Во вторник она сказала, что все обвинения против Хакими были ложными.

"Моя клиентка подтверждает все, что сказала. Она сделала выбор, чтобы говорить исключительно с прокурорами и не хочет, чтобы дело стало достоянием СМИ, в основном, для защиты собственной безопасности", - сказала адвокат женщины Рэйчел Флоре Пардо.


На фоне обвинений в изнасиловании с Хакими решила порвать его жена. Однако, по версии СМИ, она подала на развод еще до этого скандала.

По данным AFP, далеко не факт, что обвинения в отношении игрока ПСЖ дойдут до суда. Меджу тем, несмотря на все сложности, 4 марта защитник парижан выступит в поединке против "Нанта". Футбольный клуб полностью поддерживает игрока.
 

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