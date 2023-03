Игрок ПСЖ обвинен в изнасиловании

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими обвинен в изнасиловании 24-летней женщиной.



Об этом сообщает AFP.



По словам источников, в воскресенье женщина обратилась в полицейский участок, а в среду ее допросила прокуратура.



Связаться с адвокатом футболиста Фанни Колин журналистам не удалось. Во вторник она сказала, что все обвинения против Хакими были ложными.



"Моя клиентка подтверждает все, что сказала. Она сделала выбор, чтобы говорить исключительно с прокурорами и не хочет, чтобы дело стало достоянием СМИ, в основном, для защиты собственной безопасности", - сказала адвокат женщины Рэйчел Флоре Пардо.

#BREAKING PSG and Morocco footballer Achraf Hakimi charged with rape: prosecutors to AFP pic.twitter.com/n39WqlPApl