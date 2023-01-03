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Игрок НФЛ потерял сознание во время матча
03.01.2023 08:17 Алина Груднева

Игрок НФЛ потерял сознание во время матча

Игрок НФЛ Дамар Хэмлин потерял сознание во время матча и был экстренно госпитализирован.

Это произошло, когда он играл за свою команду "Баффало" против "Цинциннати".

Хэмлин упал на поле, столкнувшись с игроком команды соперника. Врачи провели сердечно-легочную реанимацию, после чего игрок "Баффало" был экстренно госпитализирован в медицинский центр Цинциннати. По словам медиков, игрок НФЛ находится в критическом состоянии.

"Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее поступления. НФЛ находится в постоянном контакте с Ассоциацией игроков, которая согласна отложить эту игру", - сказано в заявлении Национальной футбольной лиги.
 

Матч прервали в итоге на счете 7:3 в пользу "Цинциннати". Это был решающий поединок между двумя из трех лучших команд.

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