Игрок НФЛ потерял сознание во время матча

Игрок НФЛ Дамар Хэмлин потерял сознание во время матча и был экстренно госпитализирован.



Это произошло, когда он играл за свою команду "Баффало" против "Цинциннати".



Хэмлин упал на поле, столкнувшись с игроком команды соперника. Врачи провели сердечно-легочную реанимацию, после чего игрок "Баффало" был экстренно госпитализирован в медицинский центр Цинциннати. По словам медиков, игрок НФЛ находится в критическом состоянии.



"Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее поступления. НФЛ находится в постоянном контакте с Ассоциацией игроков, которая согласна отложить эту игру", - сказано в заявлении Национальной футбольной лиги.



