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17.12.2022 20:01 Аркадий Бочаровский

Хорватия победила Марокко со счетом 2:1

Хорватия победила Марокко со счетом 2:1 в третьем матче плей-офф Чемпионата мира по футболу в субботу.

Поздний удар Мислава Оршича в первом тайме был достаточным, чтобы решить исход поединка после того, как два гола в течение первых девяти минут задали тон пульсирующей встрече. Ахраф Дари парировал гол Йоско Гвардиолы, открывшего счет в матче за Хорватию.

Бронзовая медаль, возможно, послужила лишь утешением после того, как обе стороны испытали разочарование в полуфинале.  Хорватия и Марокко надеялись на успех после поражений от Аргентины и Франции соответственно.

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