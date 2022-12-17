



Хорватия победила Марокко со счетом 2:1

Хорватия победила Марокко со счетом 2:1 в третьем матче плей-офф Чемпионата мира по футболу в субботу.



Поздний удар Мислава Оршича в первом тайме был достаточным, чтобы решить исход поединка после того, как два гола в течение первых девяти минут задали тон пульсирующей встрече. Ахраф Дари парировал гол Йоско Гвардиолы, открывшего счет в матче за Хорватию.



Бронзовая медаль, возможно, послужила лишь утешением после того, как обе стороны испытали разочарование в полуфинале. Хорватия и Марокко надеялись на успех после поражений от Аргентины и Франции соответственно.