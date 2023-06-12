



“Хапоэль” Тель-Авив выиграл у “Маккаби” в финале Премьер-лиги

“Хапоэль” Тель-Авив обыграл “Маккаби” Тель-Авив со счетом 112-74 в финале израильской баскетбольной Премьер-лиги в воскресенье, 11 июня, сравняв счет в серии и нанеся “Маккаби” крупнейшее поражение.



Игра началась с 45-минутной задержкой из-за фейерверков, которые были зажжены фанатами “Хапоэля” после предупреждения, и отказа “Маккаби” убрать пластиковый стол, расположенный слишком близко к секретарскому столу.



Сообщается, что из-за дыма Чинану Онуаку вырвало в раздевалке. В итоге он попросил публику прекратить использование пиротехники.

“Хапоэль” вырвался вперед со счетом 36 – 17 в конце первой четверти, а впереди оказался форвард Джордан МакРэй, набравший 17 очков в фрейме.

В конце первого тайма защитник “Маккаби” Уэйд Болдуин спровоцировал форварда “Хапоэля” Томера Гината, вызвав ссору между двумя командами возле мест для зрителей “Маккаби”.



Нападающий “Маккаби” Джейк Коэни и член медицинской команды “Хапоэля” были ранены брошенными в них предметами.



В то время как “Маккаби” смог сократить отрыв до 14 очков в середине третьей четверти, последовательные трехочковые от “Хапоэля” Ксавьера Мэнфорда взорвали игру, проложив путь к историческому отрыву в 38 очков, нанеся самое большое поражение в истории “Маккаби Тель-Авив”.

Тренер “Хапоэля” Дэнни Франко использовал мощного нападающего Джейлена Хоарда в качестве защитника в точке атаки, эффективно нейтрализовав звездного защитника “Маккаби” Лоренцо Брауна.



Мэнфорд возглавил “Хапоэль” по результативности с 26 очками. Тем временем Болдуин принес «Маккаби» 18 очков.



Решающая третья игра серии состоится во вторник, 13 июня, на домашней площадке “Маккаби” в Тель-Авиве.