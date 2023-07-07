



“Хапоэль Тель-Авив” объявил о продлении контракта с Мэнфордом

Красные официально объявили, что американский защитник продолжит работу в команде еще на два года. Дэнни Франко, считает, что “его личность и профессионализм помогли сформировать сплоченную и успешную команду”.



Тель-Авивский “Хапоэль” официально объявил в пятницу, 7 июня, о продлении контракта американского защитника Ксавьера Мэнфорда с командой Дэнни Франко до конца сезона 2024/25.



В этом сезоне Мэнфорд сыграл 53 игры в форме “Хапоэль Тель-Авив” и набирал в среднем 15 очков за игру.



Тренер команды Дэнни Франко сказал: “У Ксавьера есть молниеносная связь с командой. Его личность, тот факт, что он всем быстро понравился, и его профессионализм помогли нам сформировать сплоченную и победоносную команду”.



Председатель команды Рами Коэн добавил: “Мы рады подписанию контракта с Ксавьером, который является отличным игроком и замечательным человеком. Вместе с ним мы завершили преемственность шести ведущих игроков, что говорит о многом для “Хапоэль Тель-Авив” как организации. Мы продолжим усердно работать, чтобы создать сплоченную команду, которая будет бороться за все титулы”.



Примерно за четверть часа до официального объявления “красными” о продлении контракта с Мэнфордом Томер Гинат намекнул на это, написав в Twitter: “Скоро, брат”.