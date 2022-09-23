



"Хапоэль" Тель-Авив объявил о подписании контракта с чемпионом НБА

Тель-авивский "Хапоэль" объявил в пятницу о подписании контракта с защитником Джорданом Макреем.



31-летний Маккрей в 2016 году получил шанс попасть в высшую лигу мира, когда играл за "Финикс". Позже в том же сезоне перебрался в "Кливленд", с которым выиграл чемпионат и хотя в следующем сезоне несколько раз стартовал в пятерке чемпиона, в марте 2017 года вышел из нее.



После непродолжительного пребывания в испанской "Басконии", из которой он был освобожден из-за операции, которую ему пришлось перенести, Маккрей вернулся в 2018 году в высшую баскетбольную лигу мира, когда играл в форме "Вашингтон Уизардс", а позже перешел в Денвер и затем в Детройт.



В прошлом сезоне Макрей играл во французской лиге вместе с другим игроком "Хапоэль Тель-Авив" Томером Гинатом в "Метрополитанс" и набирал в среднем 14,2 очка, 2,4 подбора и 2,2 передачи за игру.



Макрей заменит Джеймса Янга, который получил травму, и пока неясно, в каком он состоянии и сколько времени ему понадобится, чтобы восстановиться.



"Из-за отсутствия ясности относительно состояния Джеймса Янга и в связи с тем, что мы приближаемся к началу сезона в лиге и Еврокубке, нам пришлось быстро реагировать, чтобы найти на эту позицию качественного и опытного игрока, который мог бы помочь нам", — сказал тренер команды Франко, сказав, что "Джордан был в наших списках летом, и я очень рад, что он присоединяется к нам, я верю, что он быстро впишется, и знаю, что его предыдущее знакомство с некоторыми из игроков поможет ему стать для нас весомым дополнением".

