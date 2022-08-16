



"Хапоэль Иерусалим" получил президентские награды

Президент Израиля Ицхак Герцог вручил президентские награды футбольному клубу "Хапоэль Иерусалим".



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Если бы кто-нибудь забрал из нашего мира хотя бы на один день спорт во всех его видах и разветвлениях, он оставил бы всем нам очень унылый и скучный мир. Спорт выходит далеко за рамки самой игры или конкретного соревнования. Спорт сам по себе является культурой, некоторые даже сказали бы религией. Спорт для многих является эликсиром, и его влияние уже давно вышло за пределы поля или трассы", - заявил Герцог.



Первая леди Израиля Михаль Герцог также поздравила обладателей наград и объявила о запуске нового проекта под названием "Мы все - часть игры", который будет поощрять социальное лидерство через спорт, расширять права и возможности женщин и девочек во всех видах спорта, включая молодежь и детей на периферии.