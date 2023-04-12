"Хапоэль Иерусалим": нападение на болельщиков в Афинах - теракт
"Хапоэль Иерусалим" осуждает нападение на израильских болельщиков в Афинах.
"Это теракт против израильских болельщиков", — заявили представители команды по окончании матча.
Как сообщалось ранее, болельщики афинского АЕК запускали в сторону израильтян фейерверки, а также бросали в них камни и петарды. В итоге, несколько человек получили ранения.
Более того, греки сожгли израильский флаг и подняли флаги ХАМАСа и ПА. Игра была приостановлена на время.
טל חכים, אוהד הפועל ירושלים, משחזר לכאן חדשות מהיציע במשחק ביוון: זרקו עלינו בלוקים, אוהדים נפצעו | לידיעה המלאה >>> https://t.co/LnrY2KvdGN@LiranFux— כאן חדשות (@kann_news) April 12, 2023
(צילום: הפועל ירושלים) pic.twitter.com/Y88qVDYGL2