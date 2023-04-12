



"Хапоэль Иерусалим": нападение на болельщиков в Афинах - теракт

"Хапоэль Иерусалим" осуждает нападение на израильских болельщиков в Афинах.



"Это теракт против израильских болельщиков", — заявили представители команды по окончании матча.



Как сообщалось ранее, болельщики афинского АЕК запускали в сторону израильтян фейерверки, а также бросали в них камни и петарды. В итоге, несколько человек получили ранения.



Более того, греки сожгли израильский флаг и подняли флаги ХАМАСа и ПА. Игра была приостановлена на время.

