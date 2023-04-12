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"Хапоэль Иерусалим": нападение на болельщиков в Афинах - теракт
12.04.2023 20:17 Алина Груднева

"Хапоэль Иерусалим": нападение на болельщиков в Афинах - теракт

"Хапоэль Иерусалим" осуждает нападение на израильских болельщиков в Афинах.

"Это теракт против израильских болельщиков", — заявили представители команды по окончании матча.

Как сообщалось ранее, болельщики афинского АЕК запускали в сторону израильтян фейерверки, а также бросали в них камни и петарды. В итоге, несколько человек получили ранения.

Более того, греки сожгли израильский флаг и подняли флаги ХАМАСа и ПА. Игра была приостановлена на время.

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