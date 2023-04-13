



"Хапоэль Иерусалим": мы были на грани катастрофы

Баскетбольная команда "Хапоэль Иерусалим" вернулся в Израиль после скандального матча против афинского АЕК.



Один из владельцев команды Эяль Хомский прокомментировал атаку на израильских болельщиков.



"Это был антисемитский и антиизраильский инцидент. Мы были на грани ужасной катастрофы. Фейерверки полетели прямо на наших болельщиков. Мы будем требовать, чтобы результат игры был аннулирован", - цитирует его слова Israel Hayom.



Тем временем, Международная федерация баскетбола (FIBA) возбудила дисциплинарное производство в отношении греческой команды.



