



Хайфа примет Международный турнир по самбо 2023, несмотря на скандал

В Хайфе с 19 по 23 апреля пройдут два крупных континентальных турнира по самбо. Мужчины и женщины, юниоры, молодежь, а также кадеты будут бороться за звание сильнейших самбистов Европы. Участники из Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, России, и Беларуси начнут спарринг в эту среду.



Соревнования в Хайфе уже пережили свой первый скандал – 25 января 2023 года Исполком Международного олимпийского комитета разрешил приглашать спортсменов из России и Беларуси на международные спортивные турниры, но только при условии, что эти спортсмены не будут “активно поддерживать” вторжение России в Украину, и если они не выступают под флагами России или Беларуси, которым запрещено участвовать во всех международных командных соревнованиях.



Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал это решение “абсолютно неприемлемым”, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение дискриминационным.



В заявлении Международной федерации самбо ФИАС в четверг говорится: “Важной особенностью чемпионата Европы в этом году будет то, что это отборочный турнир для участия самбистов во Всемирных играх боевых искусств, который пройдет в октябре в Эр-Рияде, Саудовская Аравия”.



“Самбисты из нескольких весовых категорий будут бороться за звание чемпионов Европы и заветную путевку на Мультиспорт. Медали и право выступать в Саудовской Аравии будут разыграны не только в традиционных весовых категориях. Впервые на чемпионате Европы пройдет турнир по боевому самбо среди женщин до 65 кг, мужчин померяются силами в абсолютной весовой категории свыше 88 кг по спортивному самбо”, – сообщил президент ФИАС Василий Шестаков, который оказался гражданином России.