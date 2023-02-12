



Гвардиола о своем будущем в "Манчестер Сити": никуда не уйду

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет остаться на нынешней должности именно в этом футбольном клубе.



Об этом сообщает Eurosport.



"Надеюсь, единственной причиной для моего увольнения могут быть только результаты. Это единственное, из-за чего тренеры получают этот пост или теряют. Я не сдвинусь с этого места. Уверяю вас — я хочу остаться больше, чем когда-либо", - отметил Гвардиола.



По словам главного наставника "Ман Сити", иногда у него возникали сомнения, поскольку семь лет на этой - "это много".



"Теперь я точно не хочу уходить. Это не потому, что люди говорят: "Пеп, они наврали тебе". Клуб не врал мне. Вспомните, что случилось с обвинениями УЕФА. Это тот же случай. Почему я не должен доверять своим людям", — задался вопросом он.