



Государственные прокуроры обвиняются в передаче информации ОПГ

Высокопоставленные чиновники израильской полиции обратились к Генеральному прокурору Амиту Исману, обвинив государственных прокуроров в сливе конфиденциальной информации из полицейских расследований преступным организациям, сообщает Kan.



Ведущая Аяла Хасон сообщила во вторник вечером, что двух государственных прокуроров обвинили в передаче конфиденциальной информации преступному клану Абу Латиф. Семья Абу Латиф была названа полицией одним из трех крупнейших арабских преступных кланов в Израиле.

По словам Хасон, к ней обратились возмущенные полицейские, которые утверждают, что их неоднократные отчеты Генеральному прокурору Исману проигнорированы. Следователи также обратились к юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара, но ответа пока нет.



В начале мая, по данным Ynet, несмотря на весомые улики против главы преступного клана Абу Латифа, прокуратура, которая должна представлять в районный суд обвинительные заключения по серьезным следственным делам, прекратила дело по неясным причинам, и обвинительное заключение было представлено прокуратурой в следственном отделе полиции “Лахав 433” с урезанными обвинениями.



Согласно обвинительному заключению, Абу Латиф и другие подсудимые шантажировали подрядчика угрозами, вынуждая его отказаться от выигранного им тендера Министерства обороны на сумму 25 миллионов шекелей и передать работу их подрядчику. Однако, на слушаниях, состоявшихся в минувший четверг в магистратском суде Хадеры, судья Ифат Онгер Битон заставил прокурора полиции изменить обвинительное заключение в отношении главы преступной организации, чтобы в нем не указывалось, что подрядчик согласился уступить тендер из-за угроз.



В феврале израильская полиция сообщила о поиске обвинительных заключений по делу 6006 против преступного клана Абу Латиф и о том, что она намеревалась допросить 100 свидетелей. Расследование, которое в течение прошлого года проводилось Налоговой инспекцией и УВД Северного округа, касалось уклонения от уплаты налогов и 1 февраля привело к внеочередной облаве “Черного миллиардера”. Офицеры арестовали 21 руководителя организации, в том числе главу местного совета Рамы Шауки Абу Латифа.



Государственная прокуратура ответила на запрос журналистов так: “Вышеупомянутый иск был представлен полицией Израиля Генеральному прокурору, который потребовал, чтобы полиция приняла срочные меры для выяснения этого вопроса любым способом, который она сочтет уместным”.