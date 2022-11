Гол Мбаппе признан лучшим в Лиге чемпионов

Гол звезды ПСЖ Килиана Мбаппе в матче против "Ювентуса" (2:1) признан лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов.

Об этом сообщает УЕФА.

Французу удалось обойти соперников и красиво пробить из-за пределов штрафной.

Goal of the Week: Choupo-Moting, Mbappé, Jota or João Mário? 🤷‍♂️#UCLGOTW || @Heineken || #UCL