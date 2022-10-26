



Главу МИД Британии раскритиковали за призыв к болельщикам-геям уважать Катар

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подвергся критике, призвав футбольных болельщиков-геев, направляющихся на чемпионат мира в Катаре, что они должны пойти на некоторый компромисс и уважительно относиться к принимающей стране.

Высокопоставленный деятель Лейбористской партии назвал его слова шокирующими.

"В прошлом я говорил с катарскими властями о футбольных болельщиках-геях, которые собираются посмотреть чемпионат мира, и о том, как они будут относиться к нашим фанатам. Они хотят убедиться в том, что болельщики находятся в безопасности, защищены и получают удовольствие, и они знают, что им придется идти на некоторые компромиссы с точки зрения того, что такое исламская страна с набором культурных норм, сильно отличающимся от наших", - сказал глава МИД радио LBC.

По его словам, власти Катара пытаются сделать так, чтобы люди могли быть самими собой и наслаждаться футболом.

"И я думаю, что с небольшой гибкостью и компромиссом с обеих сторон это может быть безопасный и захватывающий чемпионат мира", - отметил он.

Что примечательно, гомосексуальные отношения запрещены в Катаре законом. Такое заявление Клеверли сделал после того, как британский активист Питер Тэтчелл был допрошен полицией после проведения одиночной акции протеста перед Национальным музеем Катара с плакатом, обвиняющим страну в тюремном заключении членов сообщество ЛГБТК.