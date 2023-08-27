



Главу федерации футбола Испании отстранили за поцелуй спортсменки в губы – видео

Президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес отстранен от любой футбольной деятельности на время дисциплинарного разбирательства, начатого из-за того, что он поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.



Луис Рубиалес поцеловал в губы полузащитницу Дженни Эрмосо, во время награждения футболисток сборной Испании после победы в Чемпионате мира среди женщин 20 августа. По словам Рубиалеса, что поцелуй состоялся по обоюдному согласию, но Эрмосо это отрицает.



Срок отстранения – 90 дней, начиная с 26 августа, сообщается на сайте FIFA. Кроме того, дисциплинарный комитет издал распоряжения, для защиты спортсменки, и запретил Рубиалесу и руководству федерации контактов с Эрмосо или ее близкими лично или через третьих лиц.



Рубеалис намерен “защищать себя на законных основаниях в компетентных органах, полностью доверяет органам FIFA и подтверждает, что таким образом ему дается возможность начать свою защиту, чтобы правда восторжествовала и была доказана его полная невиновность”.



Более 80 футболисток отказались выступать за сборную Испании, пока Рубиалес остается на своем посту. В их число вошли 23 участницы Чемпионата мира, в том числе и Дженнифер Эрмосо. Рубиалес ,в свою очередь, отказался уходить в отставку, пообещав "бороться до конца".

