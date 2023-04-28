



Глава совета директоров Аль-Насра, где играет Роналду, ушел в отставку

Глава совета директоров саудовского футбольного клуба Аль-Наср, где играет Криштиану Роналду, Мусалли Аль-Муаммар ушел в отставку.



Об этом сообщает Saudi Gazette.



Увольнения в команде продолжаются после двух поражений подряд. Мауммар решил покинуть Аль-Наср по собственному желанию из-за давления со стороны фанатов.



Его заявление пока что не принято. Ожидается, что это случится в ближайшее время. По данным издания, вероятнее всего, весь нынешний совет директоров будет распущен.

