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Глава совета директоров Аль-Насра, где играет Роналду, ушел в отставку
28.04.2023 13:20 Алина Груднева

Глава совета директоров Аль-Насра, где играет Роналду, ушел в отставку

Глава совета директоров саудовского футбольного клуба Аль-Наср, где играет Криштиану Роналду, Мусалли Аль-Муаммар ушел в отставку.

Об этом сообщает Saudi Gazette.

Увольнения в команде продолжаются после двух поражений подряд. Мауммар решил покинуть Аль-Наср по собственному желанию из-за давления со стороны фанатов.

Его заявление пока что не принято. Ожидается, что это случится в ближайшее время. По данным издания, вероятнее всего, весь нынешний совет директоров будет распущен.
 

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