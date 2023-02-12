



Глава МОК о запрете россиян на Олимпиаде: политическое вмешательство

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах пожаловался на призывы мировых лидеров устранить российских и белорусских спортсменов с Олимпийских игр.



Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 12 февраля.



"Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать это. Но не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях. Это было бы концом международных спортивных соревнований, включая Чемпионаты мира и Олимпийские игры, какими мы их знаем сегодня", - отметил Бах.



По его словам, Открытый чемпионат Австралии стал ярким примером того, как украинская теннисистка играла против "нейтрального игрока" с российским паспортом.



"Мы видели белорусскую спортсменку с нейтральным статусом, которая даже выиграла Открытый чемпионат Австралии. Так почему же это не должно быть возможно в бассейне или в тренажерном зале", - добавил он.