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Глава криминального клана Джаруши арестован при попытке вылететь из Бен-Гуриона
08.08.2023 14:36 Аркадий Бочаровский

Глава криминального клана Джаруши арестован при попытке вылететь из Бен-Гуриона

Полиция  арестовала в международном аэропорту Бен-Гурион главу преступной организации  Джаруши Исмаила Джаруши.

Джаруши был задержан при попытке выезда из страны.

Исмаил Джаруши подозревается в вымогательстве путем угроз. 

На данный момент по этому делу арестованы восемь подозреваемых. Согласно подозрению, возглавляемая им преступная организация в течение последних нескольких лет вымогала миллионы шекелей у одного из подрядчиков в южном регионе. Секретное расследование по данном уделу продолжалось несколько месяцев.

 

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