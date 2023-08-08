



Глава криминального клана Джаруши арестован при попытке вылететь из Бен-Гуриона

Полиция арестовала в международном аэропорту Бен-Гурион главу преступной организации Джаруши Исмаила Джаруши.



Джаруши был задержан при попытке выезда из страны.



Исмаил Джаруши подозревается в вымогательстве путем угроз.



На данный момент по этому делу арестованы восемь подозреваемых. Согласно подозрению, возглавляемая им преступная организация в течение последних нескольких лет вымогала миллионы шекелей у одного из подрядчиков в южном регионе. Секретное расследование по данном уделу продолжалось несколько месяцев.



