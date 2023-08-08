Глава криминального клана Джаруши арестован при попытке вылететь из Бен-Гуриона
Полиция арестовала в международном аэропорту Бен-Гурион главу преступной организации Джаруши Исмаила Джаруши.
Джаруши был задержан при попытке выезда из страны.
Исмаил Джаруши подозревается в вымогательстве путем угроз.
На данный момент по этому делу арестованы восемь подозреваемых. Согласно подозрению, возглавляемая им преступная организация в течение последних нескольких лет вымогала миллионы шекелей у одного из подрядчиков в южном регионе. Секретное расследование по данном уделу продолжалось несколько месяцев.