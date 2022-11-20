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Глава федерации бокса Ирана не вернется в страну из-за убийств протестующих
20.11.2022 19:32 Алина Груднева

Глава федерации бокса Ирана не вернется в страну из-за убийств протестующих

Глава федерации бокса Ирана решил не возвращаться домой с турнира в Испании на фоне протестов, вспыхнувших из-за смерти Махсы Амини после ее ареста полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

 
"Я решил не возвращаться в Иран, чтобы быть голосом тех, чьи голоса не слышат власти", — сказал Хоссейн Сури.
 
Ее решение укрепило убийство десятков протестующих в Систан-Белуджистане - провинции на юго-восточной границе Ирана с Пакистаном. 
 
"Я больше не могу служить моей дорогой стране в системе, которая так легко проливает человеческую кровь", — добавил он.
 
Сури Соори возглавляет федерацию бокса Ирана с 2017 года.

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